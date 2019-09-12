Обратим внимание на сообщение представителей столичного Комитета по туризму. Они составили список мест, которые наиболее полюбились как жителям, так и гостям столицы. Это официальное сообщение мэра Москвы. Несколько слов о развитии инфраструктуры и программе городских фестивалей «Московские сезоны», которые делают город более привлекательным. Это касается любителей путешествовать. Дело в том, что такие программы открывают новые интересные места для гостей столицы.



Наиболее яркий пример преображения — Парк Горького. Ранее это был хаотичный рекреационный комплекс с устаревшими, но платными аттракционами. Со временем он превратился в самое любимое место отдыха москвичей. В парке отреставрировали беседки и павильоны. Удалось наладить прокат спортивного инвентаря. Также появились площадки для занятий баскетболом, не исключение и площадки для настольного тенниса.

Кстати, на дорожках Нескучного сада и набережной специалисты регулярно проводят беговые тренировки. На газонах можно понаблюдать, как проходят занятия по йоге. Летом в парке загорают, а зимой открывается ледяной каток.

Да и не так далеко от Парка Горького в конце прошлого года была открыта канатная дорога над Москвой-рекой. Напомним, что она связывает олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.

А теперь сообщение для продвинутых туристов. В общем, активно сейчас работает ресторанно-дизайнерский кластер — «Красный Октябрь». Сегодня это одно из лучших в Москве мест для тех, кто проявляет интерес к современным и историческим фото. Дело в том, что здесь расположен Центр фотографии имени братьев Люмьер.

В «Музеоне» и на обновленной Крымской набережной вполне реально прокатиться на роликах, посетив интересные экспозиции художников и ювелиров. Также есть отличная возможность посидеть в шезлонге, наблюдая за речными трамвайчиками на Москве-реке.



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