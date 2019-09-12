Обратим внимание на сообщение вице-премьера Виталия Мутко. Он ранее поручил проработать возможность предлагать в разных случаях обманутым дольщикам квартиры, которые либо готовы или близки к сдаче в эксплуатацию домах вместо купленного ими недостроя. Мутко говорит, что поправки в законодательство рассмотрит парламент в осеннюю сессию.



Напомним, что ранее в России опубликовали проект постановления правительства, в котором представлены правила, по которым Фонд защиты прав дольщиков предложит обманутым гражданам финансовую компенсацию.

Ситуацию прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он ранее пояснил, что выплаты компенсаций дольщикам вместо того, чтобы завершить строительство, производиться по рыночной цене. Однако, они не ниже стоимости из договора долевого участия.



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