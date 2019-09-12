Всемирные Сводки
|Мутко о проработке возможности выдачи жилья обманутым дольщикам
|12.09.2019 15:19
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Обратим внимание на сообщение вице-премьера Виталия Мутко. Он ранее поручил проработать возможность предлагать в разных случаях обманутым дольщикам квартиры, которые либо готовы или близки к сдаче в эксплуатацию домах вместо купленного ими недостроя.Мутко говорит, что поправки в законодательство рассмотрит парламент в осеннюю сессию.
Напомним, что ранее в России опубликовали проект постановления правительства, в котором представлены правила, по которым Фонд защиты прав дольщиков предложит обманутым гражданам финансовую компенсацию.
Ситуацию прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он ранее пояснил, что выплаты компенсаций дольщикам вместо того, чтобы завершить строительство, производиться по рыночной цене. Однако, они не ниже стоимости из договора долевого участия.
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