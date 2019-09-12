На острове Сицилия ранее было неспокойно, так как активизировался вулкан Этна. Его кратер выбрасывал струи горячих газов и лавы. Эта информация была обнародована в Twitter-аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России.

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