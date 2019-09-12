Всемирные Сводки
|На Сицилии активизировался вулкан Этна
|12.09.2019 15:38
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На острове Сицилия ранее было неспокойно, так как активизировался вулкан Этна. Его кратер выбрасывал струи горячих газов и лавы. Эта информация была обнародована в Twitter-аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России.Представители властей утверждают, что угрозы для населенных пунктов отсутствовали.
Что касается эвакуации, о ней не не объявляли.
За вулканом постоянно наблюдали учене.
Да и активно себя вели туристы. Они охотно фотографировались на его фоне.
Выбросы пепла могли нарушить авиасообщение. В результате, аэропорты подготовили к экстренному закрытию.
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