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Глава Минфина США: внесение Huawei в черный список – это вопрос нацбезопасности
12.09.2019 15:57

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявлял, что внесение китайской компании Huawei в санкционный список не имеет никакого отношения к торговым противоречиям между Пекином и Вашингтоном. 

Мнучин считает, что это лишь вопрос национальной безопасности.

Глава американского финансового ведомства."Как мы говорим всегда, тема Huawei – это действительно тема национальной безопасности, она отделена от торговли. И мы, и Китай признали это". 
Текст: Т. Сокот

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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