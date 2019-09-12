Всемирные Сводки
|Глава Минфина США: внесение Huawei в черный список – это вопрос нацбезопасности
|12.09.2019 15:57
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Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявлял, что внесение китайской компании Huawei в санкционный список не имеет никакого отношения к торговым противоречиям между Пекином и Вашингтоном.Мнучин считает, что это лишь вопрос национальной безопасности.
Глава американского финансового ведомства."Как мы говорим всегда, тема Huawei – это действительно тема национальной безопасности, она отделена от торговли. И мы, и Китай признали это".
Текст: Т. Сокот
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