Обратим внимание на тот факт, что ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон поставила ультиматум властям Турции. Основная причина ее такого поведения - решение о закупках российских ЗРК С-400. Кэй Бэйли Хатчинсон заявила следующее: "Россия - главный соперник США и НАТО, постоянно стремящийся ослабить и разделить альянс. Власти Турции не могут позволить себе иметь вооружения, созданные для противостояния американским ракетам... Поэтому Анкара не получит F-35, если на ее территории будут располагаться российские С-400, необходимо сделать выбор. Либо одно, либо другое".

Текст: Т. Сокот Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир хатчинсон бэйли кэй нато либо Теги: в мире