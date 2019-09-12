Всемирные Сводки
|США в НАТО выдвинули ультиматум Турции по причине российских С-400
|12.09.2019 16:15
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Обратим внимание на тот факт, что ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон поставила ультиматум властям Турции. Основная причина ее такого поведения - решение о закупках российских ЗРК С-400.Кэй Бэйли Хатчинсон заявила следующее: "Россия - главный соперник США и НАТО, постоянно стремящийся ослабить и разделить альянс. Власти Турции не могут позволить себе иметь вооружения, созданные для противостояния американским ракетам... Поэтому Анкара не получит F-35, если на ее территории будут располагаться российские С-400, необходимо сделать выбор. Либо одно, либо другое".
Текст: Т. Сокот
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