Обратим внимание на тот факт, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что между членов Демократической партии нет достаточного количества талантливых политиков. Речь идет о тех, которые действительно могли бы составить ему конкуренцию на президентских выборах. напомним, что они запланированы на 2020 год.



Однако, он видит у себя на руках довольно много козырей. Они дают ему право максимально рассчитывать на поддержку американцев. Это заявление президент США обнародовал во время своей поездки в Великобританию.

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