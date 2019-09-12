Всемирные Сводки
|Трамп о том, что он не имеет конкурентов среди демократов
|12.09.2019 16:34
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Обратим внимание на тот факт, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что между членов Демократической партии нет достаточного количества талантливых политиков.Речь идет о тех, которые действительно могли бы составить ему конкуренцию на президентских выборах. напомним, что они запланированы на 2020 год.
Однако, он видит у себя на руках довольно много козырей. Они дают ему право максимально рассчитывать на поддержку американцев. Это заявление президент США обнародовал во время своей поездки в Великобританию.
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