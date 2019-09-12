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В ЕС анонсировано обсуждение вступления Северной Македонии в союз - СМИ
12.09.2019 16:52

Обратим внимание на тот факт, что ранее страны Европейского союза собирались обсудить возможное вступление Северной Македонии в ЕС в Люксембурге. Это было заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Исходя из заявления, этот вопрос на повестку Совета поставила Румыния. Юнкер проинформировал общественность о том, что Еврокомиссия собиралась сделать все необходимое, чтобы было вполне вероятно принять окончательное решение летом.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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