Всемирные Сводки
|В ЕС анонсировано обсуждение вступления Северной Македонии в союз - СМИ
|12.09.2019 16:52
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Обратим внимание на тот факт, что ранее страны Европейского союза собирались обсудить возможное вступление Северной Македонии в ЕС в Люксембурге. Это было заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.Исходя из заявления, этот вопрос на повестку Совета поставила Румыния. Юнкер проинформировал общественность о том, что Еврокомиссия собиралась сделать все необходимое, чтобы было вполне вероятно принять окончательное решение летом.
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