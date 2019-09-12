Обратим внимание на тот факт, что ранее страны Европейского союза собирались обсудить возможное вступление Северной Македонии в ЕС в Люксембурге. Это было заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира