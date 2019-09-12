Всемирные Сводки
|Польша: прокачка российской нефти возобновлена
|12.09.2019 17:10
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Польша приняла ранее решение о возобновлении прокачки российской нефти по своему участку трубопровода "Дружба".Это было связано со сбоем, причина которого - попадание в трубы загрязненной нефти. Это сообщение принадлежит представителям польской компании-оператора нефтепровода "Дружба" PERN.
Основная задача компании – заниматься постоянным мониторингом поступающего из Белоруссии сырья. Текст: Т. Сокот
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