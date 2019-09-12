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Польша: прокачка российской нефти возобновлена
12.09.2019 17:10

Польша приняла ранее решение о возобновлении прокачки российской нефти по своему участку трубопровода "Дружба". 

Это было связано со сбоем, причина которого - попадание в трубы загрязненной нефти. Это сообщение принадлежит представителям польской компании-оператора нефтепровода "Дружба" PERN.

Основная задача компании – заниматься постоянным мониторингом поступающего из Белоруссии сырья. Текст: Т. Сокот

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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