Всемирные Сводки
|Полиция: задержаны журналисты, выступившие в поддержку Голунова
|12.09.2019 17:29
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Ранее представители полиции Москвы проинформировали общественность о том, что они начали удерживать участников одиночных пикетов, организовавших в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.Чтобы проверить документы в полицейское отделение были оперативно доставлены журналисты Илью Азар, Александр Поливанов и Павел Каныгин. В числе задержанных оказался писатель Виктор Шендерович, а также литературный критик Анна Наринская.
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