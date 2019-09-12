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О поклоннике Зефиры: мужчина разбил Mercedes певицы
12.09.2019 17:48

Этот случай произошел ранее в Москве. Характер происшествия следующий: мужчина напал на автомобиль известной певицы Земфиры. 

Известно, что сам случай случился на Фрунзенской набережной, практически рядом с ее домом.

Нарушитель спокойствия - 35-летний Глеб Серебряков. Он фанат исполнительницы.
В ходе нападения преступник был агрессивным и очень активным, следовательно он разбил два передних стекла Mercedes. 
Обратим внимание на тот факт, что сотрудники полиции задержали злоумышленника. Впоследствии его отпустили под подписку о невыезде.
Да, кстати, что касается мотивов его поступка, о них ничего не известно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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