Этот случай произошел ранее в Москве. Характер происшествия следующий: мужчина напал на автомобиль известной певицы Земфиры. Известно, что сам случай случился на Фрунзенской набережной, практически рядом с ее домом.



Нарушитель спокойствия - 35-летний Глеб Серебряков. Он фанат исполнительницы.

В ходе нападения преступник был агрессивным и очень активным, следовательно он разбил два передних стекла Mercedes.

Обратим внимание на тот факт, что сотрудники полиции задержали злоумышленника. Впоследствии его отпустили под подписку о невыезде.

Да, кстати, что касается мотивов его поступка, о них ничего не известно.



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