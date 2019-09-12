Всемирные Сводки
|Китай об импорте сои из всех российских регионов
|12.09.2019 18:07
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Ранее китайские власти приняли решение разрешить поставки в страну соевых бобов из всех российских регионов. Это данные таможенных органов.Какие-либо подробности этой ситуации не известны.
Что касается намерения заключить соответствующее соглашение, о нем говорилось ранее в Россельхознадзоре. Изначально было сказано следующее: “китайская сторона по другим культурам на отмену регионализации никак не идет".
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