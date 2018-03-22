Генерал-майор Владимир Золотухин, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, проинформировал общественность о том, что сегодня с утра 22 марта Восточную Гуту покинуло очень много людей - более трех тысяч мирных жителей. Известно, что беженцы прошли через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин".

Российские военные обеспечили людей горячим питанием. Также они им роздали продовольственные пайки, предлагали бутилированную питьевую воду.В Минобороны РФ обратили внимание на тот факт, что до сих пор продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна.

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