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|В Словакии назначен новый премьер-министр
|22.03.2018 19:33
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Президент Словакии уже назначил нового премьер-министра.Президент Словакии Андрей Киска премьер-министром страны назначил Петера Пеллегрини. Он ему вручив ему сегодня соответствующий указ.
Дальше была формальная процедура проводилась церемония назначения членов правительства.
Одна из важных задач нового кабмина – помогать раскрытию убийства журналиста Яна Кучака, а также его возлюбленной.
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