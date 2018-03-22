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В Словакии назначен новый премьер-министр
22.03.2018 19:33

Президент Словакии уже назначил нового премьер-министра. 

Президент Словакии Андрей Киска премьер-министром страны назначил Петера Пеллегрини. Он ему вручив ему сегодня соответствующий указ.
Дальше была формальная процедура проводилась церемония назначения членов правительства.
Одна из важных задач нового кабмина – помогать раскрытию убийства журналиста Яна Кучака, а также его возлюбленной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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