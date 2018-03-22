Постройка русской бани - дело довольно сложное. Как правило, это деревянное строение, которое отапливается печью, и где удержать это тепло необходимо в течение длительного времени. Именно следовательно русская баня относится к строениям с повышенной пожароопасностью.

Чтобы обеспечить безопасность строениям, построенным на одном участке с баней, необходимо строить их на расстоянии в 15 метров.

А рядом с русской баней необходимо устанавливать кадку с водой или любую другую емкость, если позволяют средства, то можно и бассейн. В помещении бани обязательно должен быть огнетушитель. Электроснабжение, которое подводится к бане, должно иметь второй класс обеспечения надежности. Это означает, что все электрические кабеля должны проводиться с уклоном в асбоцементной трубе. Выключатели в парной и мойке устанавливать противопоказано.

Постройку бани необходимо проводить из смолистого или не смолистого дерева. Причем оно должно быть сухим и выдержанным. Стыки между бревен или досок необходимо проложить паклей. Она не должна содержать каких-либо синтетических составляющих. Если вы используете паклю из природных материалов, то не будет сквозняков, тепло будет надежно удерживаться и не возникнет неприятных запахов.

В русской бане необходимо проложить пароизоляцию. Особенно в этом нуждается потолок, потому что он может пропускать тепло, а, как известно, тепло всегда устремляется вверх. Это может быть современная паропрокладка из фольги со слоем утеплителя, например. Если стоит вопрос о выборе надежного бренда, тогда следует довериться мировому лидеру в производстве пароизоляции роквул. Роквул или Rockwool это один из самых известных брендов в сфере утепления кровли.

Для вентиляции используют систему с естественным побуждением на обмен воздуха в троекратном размере за один час топки. Во время топки нужно приоткрыть на небольшой промежуток времени окно или дверь для поступления воздуха. Иначе горение в печке будет малым из-за отсутствия тяги, что негативно скажется на качестве принимаемых процедур. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир необходимо это или тепло быть Теги: общество