Президент России Владимир Путин принимал участие в совещании с Советом безопасности РФ. Он рассказал о телефонных разговорах, которые он уже провел с зарубежными лидерами. Разговаривал он с ними на этой неделе.

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