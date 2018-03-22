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|Путин смог обсудить с Совбезом Сирию, а также отношения с Великобританией
|22.03.2018 19:41
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Президент России Владимир Путин принимал участие в совещании с Советом безопасности РФ. Он рассказал о телефонных разговорах, которые он уже провел с зарубежными лидерами. Разговаривал он с ними на этой неделе.Кстати, дальше продолжился обмен мнениями на предмет недружественной политики Великобритании, информирует общественность Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.
Песков считает, что на совещании основное внимание уделялось региональным конфликтам — в частности, говорилось о ситуации в Сирии. Песков добавил, что «состоялся также разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня».
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