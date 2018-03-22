В настоящее время далеко не все загородные коттеджи имеют централизованное водоснабжение. Именно следовательно люди всё чаще начинают задумываться об артезианской скважине. Известняковые водоносные слоя или грунтовые воды находятся довольно далеко от поверхности земли. Это расстояние может быть от 40 до 250 метров.

Профессионалы рекомендуют бурить скважину ещё до возведения дома. Поскольку в этом случае финансовых средств на организацию артезианской скважины потребуется гораздо меньше. Затраты потребуются на бурение, трубы, пробную откачку, вывод ствола, оснащение скважины и измерения расходов воды. Кроме того, данный список ещё пополнится транспортными затратами.

Положительное качество такой скважины состоит в том, что воду люди получают уже очищенную. Она проходит очистку на большой глубине с помощью известковых залежей. Благодаря одной артезианской скважине можно обеспечить крупное дачное хозяйство водой на протяжении нескольких десятков лет.

К центральному водоснабжению лучше не подключаться, поскольку в зимнее время вода в трубах может замерзать. Тем самым, вы лишитесь воды на несколько дней. Пробурить индивидуальную скважину до 50 метров можно не слишком за высокую сумму. Конкретную сумму можно узнать непосредственно у людей, занимающихся бурением скважин.

Существует несколько пунктов, которые помогут сократить затраты на бурение. В первую очередь следует сказать, что данные работы необходимо проводить в зимнее время. Таким образом, можно будет снизить до 15 процентов затрат. Кроме того, не следует привлекать специалистов к предварительным земельным работам, их можно сделать самостоятельно. Также можно одну артезианскую скважину сделать на двоих с вашими соседями. Люди довольно часто так поступают.

Ещё финансы можно сэкономить, если вместо стальных труб использовать пластиковое изделие. Это сделает скважину не только долговечнее, но и дешевле. Такие трубы считаются прочными и износостойкими. Они не боятся воды, имеют малый вес и не покрываются ржавчиной. Благодаря пластиковым трубам данная конструкция не будет проседать.

Выбирать место для бурения скважины можно любое, поскольку залежи воды имеются везде. Дело будет заключаться лишь в глубине их нахождения. В большинстве случаев люди организовывают скважину около своего дома.

Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/kolodec-na-dache-svoimi-rukami.html Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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