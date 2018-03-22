Для многих девушек и женщин обувь на каблуках является главным аксессуаром не только на различных праздничных мероприятиях, но и в обычные будние дни. Такая обувь выглядит очень красиво и женственно, а также подчеркивает любой образ.

Обувь с каблуком имеет ряд преимуществ перед обувью на низкой подошве:

чем выше будет каблук, тем ваша фигура будет казаться стройнее;



стоя на каблуках, центр тяжести будет переноситься на поясницу и тем самым расправляются плечи – это положение покажет вашу фигуру в более выгодном свете;



такая обувь добавит сексуальности в вашем образе;



хорошо подобранная обувь зрительно сделает ваши ноги стройнее, а стопу меньше;



при ходьбе на каблуках ускоряется шаг, и покачиваются бедра. Такая походка сведет с ума весь противоположный пол.



За все это большинство девушек настолько любят обувь на каблуках, что не обращают внимания на множество проблем и неудобств, которые она им приносит. А ведь длительное ношение такой обуви может не только причинить боль и вызвать усталость в ногах, но и стать причиной более серьезных последствий.

Какой вред могут принести высокие каблуки

Когда мы одеваем каблуки, то обыкновенный центр тяжести смещается, и спине, для того чтоб сохранить равновесие, необходимо изгибаться неестественным образом и отклоняться назад. Вследствие этого, позвонки и кости таза занимают неправильное положение. Нахождение в таком положении долгое время может вызвать не только постоянные боли в спине, но и привести в будущем к искривлению позвоночника.

Так же от неправильного положения позвоночника могут сместиться внутренние органы. В частности страдает от этого пищеварительная система и мочеполовая.

В процессе длительной носки обуви с каблуками, нагрузка на стопу распределяется не равномерно. Это повышает риск развития поперечного плоскостопия, которое почти не встречается у мужчин.

Также увеличение нагрузки на пальцы может привести к дальнейшей деформации большого пальца, что с возрастом приведет к трудностям с выбором обуви.

Обувь, имеющая высокие каблуки, может со временем привести к атрофированию мышц икр. Зрительно на ногах нет никаких изменений, однако при ходьбе босиком и наклонах вперед ощущаются трудности, так как гибкость мышц снижается.

Среди женщин, часто обувающих каблуки, являются распространенными такие болезни как артрит и варикоз. Не обходятся они и без мозолей, натоптышей и отеков.

Делая вывод из всех выше перечисленных фактов, становится абсолютно понятным, что все положительные стороны обуви на каблуках просто меркнут на фоне их негативного влияния на здоровье. Однако не все женщины готовы отказаться от такой красивой и соблазнительной обуви. В таком случае нужно приложить все усилия, чтоб максимально уменьшить вред на организм.

Как снизить вред от каблуков

Желательно чередовать высокий каблук с небольшим или же низкой подошвой.

Если вы длительное время находитесь в неудобной обуви, и нет возможности переобуться – старайтесь снимать ее каждые 2 часа и при этом массируйте стопы.

Разминайте стопы и мышцы голени каждый вечер. Чтоб эту процедуру облегчить можно обзавестись массажером. Подобрать массажеры для ног можно на http://med-serdce.ru/cat/massazhery-dlya-nog.html.

Приобретая обувь, выбирайте модели, подходящие вам по размеру и с удобной колодкой.

Самым безопасным считается каблук с высотой не более 5 см. Старайтесь отдавать предпочтение именно такой обуви, где каблук не сильно превышает этот показатель.

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