Каждый, кто покупает иномарку «с конвейера», получает гарантийный срок обслуживания в дилерском центре.

Как правило, он составляет 3 года. после чего нужно решать: продолжать посещать официальные центры производителя или же попробовать снизить расходы на обслуживание, пользуясь услугами частных СТО. Ответить на этот вопрос помогут менеджеры, работающие в дилерских центрах марки ŠKODA «Авто Сити» и «Мейджор Авто».

Преимущества обслуживания у официального дилера

Стопроцентная гарантия замены деталей на оригинальные;

Контроль всех систем безопасности по предписаниям производителя;

Механики авторизированной СТО помогут снизить расход топлива и подскажут, как улучшить ходовые характеристики;

Выполнение работ квалифицированными сотрудниками, прошедшими обучение на тренингах в компании производителя.

Официальное обслуживание ŠKODA всегда предоставляет клиенту уверенность в завтрашнем дне. В том, что автомобиль заведется с первого раза, и что однажды замененная деталь прослужит еще долгие годы, экономя серьезные расходы.

Фирменное обслуживание тоже означает экономию

У многих дилеров, в том числе у представителей марки ШКОДА имеются свои предложения для клиентов. К примеру, взять пакет «Service Plus» для покупателей новых автомобилей, который расширяет перечень проверочных и ремонтных работ далеко за пределы стандартного списка услуг при ТО. С вашим авто будут работать умышленно обученные механики, постоянно повышающие свою квалификацию на семинарах в учебных заведениях ŠKODA.

Важно и то, что у работников центров обслуживания при дилерских салонах есть доступ к обновляемым концерном сервисным документам и регламентам. Порой способ демонтажа конкретной детали может «поломать голову» обычному механику. Тогда как механики в авторизированных СТО легко знают, как снять и обслужить конкретную часть машины. Проблемы любого характера устраняются кстати и без ущерба для общего функционала автомобиля.

Оснащение по полной программе

Дилерские центры и мастерские при них всегда располагают необходимым оборудованием для ремонта и обслуживания конкретной марки автомобилей. Например, ŠKODA тоже предписывают своим механиками использовать специальные наборы ключей, оправки и другой инструмент для каждой модели. Арсенал настолько широк, что обычная СТО или частный мастер просто не могут себе его позволить.

Программное обеспечение и электронная диагностика на стендах ŠKODA позволяют скорее и, главное, точнее выявить проблему. Тем более, что современные модели нафаршированы электроникой, чинить поломки в которой может только хорошо разбирающийся специалист. Иногда ремонт требует не просто замены блока, но и переустановки, обновления программного обеспечения. Скачать и поставить которое вероятно только в авторизированных центрах.

Гарантии, которые обнадеживают

Пройдя осмотр у дилера и получив чек-лист со всеми устраненными поломками, заменами деталей и перенастройками, хозяин авто может быть уверен в безопасности и надежности автомобиля. Дальнейшая эксплуатация не навредит ни ему, ни пассажирам, на это дает гарантии дилер от имени крупнейшего концерна ŠKODA. Ни одна частная мастерская не возьмется гарантировать безопасность после ремонта на высшем уровне. Наконец, обслуживание у официального дилера ШКОДА обеспечит вашему автомобилю долгие годы верной службы, а при смене владельца – высокую ликвидность на вторичном рынке.

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