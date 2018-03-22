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Храните деньги в денежных ящиках
22.03.2018 20:35

Вопрос о покупке денежного ящика, на первый взгляд, кажется совсем несложным. Но оказывается, они могут серьезно различаться по целому набору критериев. Что важно учитывать при покупке и как выбрать нужную модель оборудования?


Денежный ящик с механическим запором

Что такое денежный ящик

Несколько десятилетий назад это оборудование по умолчанию входило в конструкцию кассы. Эволюция контрольно-кассовой техники (ККМ), которая сделала кассовые узлы мобильнее, легче и компактнее, вытеснила денежные ящики в отдельную категорию оборудования.

Денежный ящик – это вид торгового оборудования для хранения бумажных и металлических денег. Их используют также для хранения ценных бумаг, документов, купонов, бланков.

Применение оборудования не требует никаких дополнительных нормативных документов и разрешений. Чаще только они используются для расчета с покупателями на кассовом узле или за прилавком.

Обычно модели изготавливают из металла и пластика. Оборудование имеет систему хранения в виде ячеек разного размера. В некоторых моделях есть мобильные перегородки, которые можно свободно перемещать. Такая система позволяет организовать внутреннее пространство ящика в соответствии с текущими требованиями. Например, сделать одно отделение для купюр больше или объединить несколько ячеек в одну.

В денежном ящике есть отделения для купюр и монет

Два основных типа денежных ящиков

Все многообразие денежных ящиков делится на два основных вида по типу их взаимодействия с кассовым узлом. Модель может быть автономной или подключаемой к кассовому узлу. Первый тип используется отдельно от кассового аппарата – его устанавливают на стол или прилавок. Автономные ящики часто используют для мобильной торговли в составе компактных, переносных кассовых узлов. Этот тип оборудования подходит и для прилавочной торговли. Ими можно укомплектовать мобильный терминал или включить в состав мобильного автоматизированного комплекса на основе планшетного компьютера или смартфона.

Подключаемый денежный ящик предназначен для комплектации POS-системы. Он работает в составе кассового узла. Этот тип оборудования подходит к определенным ККМ. Поэтому при покупке следует уточнять – с каким типом кассовой техники их можно использовать.

Распайка проводов отличается друг от друга, следовательно они имеют разную совместимость. Подключаемые модели, представленные в магазине «Формула торговли», совмещаются с ККМ производства «АТОЛ» и «Штрих».

Устройство замка

Денежный ящик – не сейф, но безопасность начального уровня он должен обеспечивать. Поэтому у миниатюрных хранилищ наличных обязательно есть замки, которые подразделяются на три основных типа:

  • Механические – открываются ключом. Для открытия/закрытия ключ должен находиться в определенном положении. Такие ящики оборудованы механическими замками. Некоторые модели оборудованы нажимным замком: они открываются при нажатии на ключ в определенной позиции, например, модель «МИДЛ».
  • Электромеханические трехпозиционные замки. Кроме двух позиций ключа предусмотрена третья, в которой ящик открывается при подаче сигнала от POS-системы. Такие ящики устанавливают в автоматизированных кассовых узлах.

В некоторых моделях предусмотрена возможность резервного открытия. Весьма полезная функция на случай неисправности замка или при потере ключа.

Денежный ящик может быть частью автоматизированной POS-системы

Форма и содержание денежных ящиков

Размеры оборудования различные. Есть компактные модели для мобильной торговли. Например, модель «Микро» имеет ширину 29 см, глубину – 34, высоту – 8 см. Естественно, что и денег в него поместится немного. У оборудования для работы с большими объемами наличности более внушительные размеры.

Оборудование различается по типу открывания. В большинстве моделей выдвигаются горизонтально, но есть ящики с крышкой, они открываются вертикально.

Внутри размещаются слоты для денег с купюродержателями.

Лотки в ящике могут быть статичными или съемными, съемные проще опустошать

Ячейки для купюр и монет

В денежных ящиках размещаются от 3 до 5 лотков для купюр. Ячейки могут быть статичными, мобильными, съемными.

  • Съемные ячейки легко опустошать.
  • Мобильные ячейки можно по своему усмотрению переставить и сформировать новые отсеки, организовать внутреннее пространство ящика.
  • Статичные не вынимаются и не меняются.

При выборе оборудования важно знать размеры ячеек для купюр. Российские купюры имеют разные размеры. Самые большие – банкноты достоинством в 1 000 и 5 000 р., их размер 157 х 69 мм. Количество лотков для монет может достигать 8 штук. Ячейки для монет могут быть съемными или статичными. Съемные ячейки удобно вынимать, не снимая весь ящик.

Держатели для купюр

  • Металлические держатели считаются наиболее надежными и долговечными.
  • Пластиковые держатели легкие, они уменьшают общий вес конструкции и стоимость модели, но менее надежные.

Металлические держатели долговечны

Комфорт в мелочах

Удобство эксплуатации складывается не только из основных, но и дополнительных функций. Какие дополнительные возможности могут быть у скромного денежного ящика?

Быстрая инкассация

Для кассовых узлов в крупных магазинах или супермаркетах важна возможность быстро провести инкассацию наличных средств. Поэтому в крупных магазинах удобно использовать ящики со съемной кассетой для денег.

Хранение документов

В кассовом ящике можно хранить накладные, чеки, квитанции и другие документы. Как правило, место для хранения документов находится под денежным отделением. Например, в модели Cashlux CD-4201 можно хранить документы формата А5.

Форм-фактор

Скругленные углы выдвижного ящика считаются более безопасными и удобными, чем прямоугольные.

Для автономных моделей важным элементом конструкции являются ножки-фиксаторы. Они не позволяют оборудованию сдвигаться во время работы кассира.

Ценовой вопрос

Стоимость оборудования зависит от его конструктива, вида, размера, типа замка. Цена в магазине «Формула торговли» начинается от 1 270 р. за автономную модель «Микро» до 4 650 р. за ящик Cashlux CD-4201, который совместим с техникой «Штрих» и «Элвис».

Ящик хорошего качества можно купить по цене 2 500–3 000 р.

Денежный ящик удачно дополняет мобильные системы автоматизации торговли

На что смотрим, или Критерии выбора денежного ящика

Подведем итоги. На что нужно обратить внимание, если вы задумали купить удобный и надежный денежный ящик?

  • Габаритные размеры. Чем больше объем денежных операций, тем внушительнее должен быть размер модели. Миниатюрное оборудование подходит для небольших торговых точек.
  • Горизонтальное выдвижение или вертикально открывающаяся крышка. Самые популярные – горизонтальные ящики. Вертикальные удобны там, где постоянно проводят большие объемы операций с наличными.
  • Материал, из которого изготовлена модель и комплектующие. Металл – надежнее всего.
  • Если нужен подключаемый ящик, придется выяснить совместимость с моделями ККМ.
  • Механические модели должны иметь ножки-фиксаторы, чтобы не двигаться по прилавку во время расчета с покупателями.
  • Тип замка зависит от вида ящика.
  • Возможность резервного открытия. Особенно нужна в магазинах, где часто меняется персонал.
  • Количество и размеры ячеек под купюры.
  • Возможность перестановки перегородок и снятие ящика с монетами. Эти функции упрощают эксплуатацию оборудования.
  • Материал держателей для купюр. Лучше выбирать металлические, они надежнее.
  • Возможность быстрой инкассации для больших магазинов.

Если есть возможность самостоятельной проверки при покупке, то обязательно воспользуйтесь ею. Посмотрите, как открывается и закрывается ящик, насколько легко выезжает денежное отделение, как срабатывает замок.

Если покупаете ящик удаленно, попросите менеджера сообщить размеры каждой ячейки под купюры и прислать видео, как открывается и закрывается модель.

Простое оборудование тоже требует внимательного подхода к его выбору. Зато хороший денежный ящик избавит вас от лишних хлопот и станет надежным помощником в расчетах с покупателями.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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