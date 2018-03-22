|Оперативный штаб: режим КТО ввели в двух городах и двух районах Дагестана
|22.03.2018 20:43
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В Хасавюртовском и Кизилюртовском районах продолжаются поиски боевиков, а также их пособников.Представитель Оперативного штаба НАК в республике проинформировал общественность о том, что режим контртеррористической операции (КТО) было принято решение ввести сразу в двух городах и в двух районах Дагестана.
Это решение принадлежит руководителю Оперативного штаба в Республике Дагестан. Оно принималось на предмет введения правового режима контртеррористической операции в административных границах города Хасавюрт, города Кизилюрт, Хасавюртовский и Кизилюртовский районы республики.
В вышеуказанных городах и районах до того времени как отменят КТО, будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "в этих городах и районах идут поиски боевиков и их пособников".
Текст: Т. Сокот
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