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Оперативный штаб: режим КТО ввели в двух городах и двух районах Дагестана
22.03.2018 20:43

В Хасавюртовском и Кизилюртовском районах продолжаются поиски боевиков, а также их пособников.

Представитель Оперативного штаба НАК в республике проинформировал общественность о том, что режим контртеррористической операции (КТО) было принято решение ввести сразу в двух городах и в двух районах Дагестана. 

Это решение принадлежит руководителю Оперативного штаба в Республике Дагестан. Оно принималось на предмет введения правового режима контртеррористической операции в административных границах города Хасавюрт, города Кизилюрт, Хасавюртовский и Кизилюртовский районы республики. 
В вышеуказанных городах и районах до того времени как отменят КТО, будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений. 
В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "в этих городах и районах идут поиски боевиков и их пособников". 
Текст: Т. Сокот 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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