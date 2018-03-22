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|Пресс-служба МЧС по Татарстану: в результате ДТП скончались два человека
|22.03.2018 20:50
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Представители пресс-службы МЧС по Татарстану проинформировали общественность о том, что в результате ДТП, которое произошло на трассе М7, Москва-Уфа, скончались 2 человека. В числе госпитализированных еще 5 человек.Эта трагедия случилась сегодня, 20 марта, в 5:36 по московскому времени в ходе столкновения микроавтобуса Ford с автомобилем «Газель».
Что касается обстоятельств аварии,они уточняются. Ликвидируют последствия аварии 14 человек. Эти люди в своей работе используют 5 единиц техники.
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