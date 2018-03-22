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|Президент Турции Тайип Эрдоган: США в Сирию направили боевикам крупную партию оружия
|22.03.2018 20:57
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Президент Турции Тайип Эрдоган, когда выступал в Анкаре, призвал правительство США ценить Турцию, в случае, если страны являются стратегическими партнерами. Также был сделан выговор прекратить обманывать.Эрдоган, обращаясь к США, сказал следующее: - "вы отправили в Сирию 5 тыс. грузовиков с оружием и 2 тыс. контейнеров с боеприпасами".
Эрдоган отметил, что на требование Турции Вашингтон решил ответить отказом. Он обрати внимание общественности, что террористические группировки США снадбили оружием. Поэтому он и задал столь риторический вопрос - "о каком партнерстве может идти речь?".
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