Президент Турции Тайип Эрдоган, когда выступал в Анкаре, призвал правительство США ценить Турцию, в случае, если страны являются стратегическими партнерами. Также был сделан выговор прекратить обманывать.

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