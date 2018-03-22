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|Специалисты китайского сейсмического центра: на Тайване зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1
|22.03.2018 20:57
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Специалисты китайского сейсмического центра проинформировали общественность о том, что они зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, которое случилось на Тайване.Это природное явление дало знать о себе 20 марта в 17:22 по местному времени.
Что касается эпицентра подземных толчков, он залег на глубине 14 километров. Какая-либо информация о жертвах и разрушениях в настоящий момент отсутствует.
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