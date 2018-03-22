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Касаткина заняла 11-е место в рейтинге лучших теннисисток мира
22.03.2018 21:13

Российская теннисистка Дарья Касаткина сменила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). У нее было 19-е, а стало 11-е место. 

20-летняя спотсменка проиграла японке Наоми Осаке в финале турнира, который проходил в американском Индиан-Уэллсе. 
Обратим внимание, что это наивысшая ступень ее карьере.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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