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|Касаткина заняла 11-е место в рейтинге лучших теннисисток мира
|22.03.2018 21:13
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Российская теннисистка Дарья Касаткина сменила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). У нее было 19-е, а стало 11-е место.20-летняя спотсменка проиграла японке Наоми Осаке в финале турнира, который проходил в американском Индиан-Уэллсе.
Обратим внимание, что это наивысшая ступень ее карьере.
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