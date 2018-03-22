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|Полиция США: обезврежена бомба, которую нашли в автомобиле возле торгового центра
|22.03.2018 21:21
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Представители полиции сообщили, что задержали троих человек в связи с этим инцидентом.Полиция города Брумфилд, штат Колорадо, обезвредила самодельное взрывное устройство. Оно находилось внутри автомобиля, который был припаркован на стоянке рядом с торговым центром компании Walmart.
К этому времени правоохранительные органы задержали трех человек.
Несколько слов о взрывном устройстве. Его представители полиции обнаружили во время осмотра автомобиля. Это транспортное средство числилось угнанным в городе Торнтон, штат Колорадо.
Чтобы ликвидировать угрозу взрыва, нужно было вмешательство специального полицейского подразделения. Его представители извлекли бомбу, используя робота.
Представители полиции сообщили о том, что в числе задержанных подозреваемых двое мужчин и женщина.
Кстати, расследование в связи с обнаружением взрывного устройства до сих пор продолжается.
Текст: Т. Сокот
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