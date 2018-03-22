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|В результате взрыва в центре Африна погибли люди - 11 человек
|22.03.2018 21:21
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Речь идет о взрыве бомбы в четырехэтажном доме, что расположен в центре сирийского Африна.Тогда погибли семь мирных жителей. Еще в числе погибших четыре бойца Сирийской свободной армии.
Что касается ответственности, то ее турецкая сторона возложила на сирийские курды из Отрядов народной самообороны. напомним, что именно их Анкара считает террористами.
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