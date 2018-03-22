Погода, Новости, загрузка...
В результате взрыва в центре Африна погибли люди - 11 человек
22.03.2018 21:21

Речь идет о взрыве бомбы в четырехэтажном доме, что расположен в центре сирийского Африна. 

Тогда погибли семь мирных жителей. Еще в числе погибших четыре бойца Сирийской свободной армии. 
Что касается ответственности, то ее турецкая сторона возложила на сирийские курды из Отрядов народной самообороны. напомним, что именно их Анкара считает террористами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить