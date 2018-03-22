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ЧП в Охотском море: у корабля из строя вышло рулевое устройство
22.03.2018 21:29

На борту судна находятся люди - 64 человека.

Это плавзавод "Петр Богданов", который дрейфует в Охотском море близко от берегов Камчатки. 

Причина случившегося - у судна вышло из строя рулевое устройство. 
На борту судна находятся люди - 64 человека. Обратим внимание на то момент, что угрозы судну и экипажу нет. Эта информация принадлежит представителям камчатского Морского спасательного подцентра.
О происшествии в СМИ представлено следующее сообщение: - "в Охотском море на западном побережье Камчатки [находится] небольшой плавзавод "Петр Богданов", вышло из строя рулевое устройство. Экипаж 64 человека. К ним идет спасатель "Преданный", подойдет где-то к 11:00 по московскому времени 18 числа".
Представитель ведомства уточнил следующую информацию: там, где находилось судно, дул западный ветер. Его скорость была в пределах 20 метров в секунду. Также были сильные волны. 
В ведомстве сообщили следующее: - "но пока судну ничего не угрожает. Также есть необходимые запасы". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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