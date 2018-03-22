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|ДТП в Новокузнецовске: автобус врезался в остановку, есть жертвы
|22.03.2018 21:29
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Характер ДТП в Новокузнецке следующий: пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта. В результате случившегося погиб мужчина 1958 года рождения.Представители пресс-службы администрации города проинформировали общественность о том, что один человек пострадал в результате того, что автобус врезался в остановку в Новокузнецовске. Степень тяжести состояния пострадавшего уточняется. Его госпитализировали.
Предварительные данные таковы, что водитель автобуса не справился с управлением. Причина - гололед.В пресс-службе об этой аварии сообщили следующее: - "водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезвым. Его профессиональный стаж составляет 12 лет".
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