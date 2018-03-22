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|Инцидент в Японии: пассажирский паром налетел на 8-тонный маяк
|22.03.2018 21:37
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В Японии у побережья острова Хонсю произошел следующий инцидент: пассажирский паром "Фукуока-2" столкнулся с 8-тонным 10-метровым плавучим маяком.Это ЧП случилось на выходе из японского порта Акаси.
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Однако, в ходе случившегося, паром потерял возможность продолжать движение. Дело в том, что на винт судна намоталась цепь, которая и фиксировала этот плавучий маяк.Власти приняли решение эвакуировать 09 пассажиров и членов команды.
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