В числе травмированных еще пятеро человек. В столичном управлении ГИБДД сообщили о том, что один человек погиб и еще пятеро травмированы результате ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте, Москва.



Случившееся прокомментировали в ведомстве, сообшив о том, что "на 8-м км Кутузовского проспекта произошло столкновение автомобилей Nissan, ВАЗ и Volvo, погиб водитель ВАЗ, пятеро человек получили травмы".

Представители экстренных служб столицы сообщили о том, что в аварии пострадали семь человек. К сожалению, есть один погибший.

О происшествии в СМИ представлена следующая информация: - "в районе дома 60 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение трех автомобилей, один из них перевернулся. В результате погиб один человек и еще семь получили травмы".

Обратим внимание, что движение транспорта в районе ЧП перекрыли по трем полосам из четырех в сторону области.

Свою миссию выполнили санитарные вертолеты. Они госпитализировали четверых пострадавших в аварии.

Что касается движения по Кутузовскому проспекту Москвы на аварийном участке, его уже восстановили. Эта информация принадлежит представителям пресс-службы столичного управления ГИБДД.

В ведомстве по этому поводу сообщили следующее: - "движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено".



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