Погода, Новости, загрузка...
Землетрясение, магнитуда которого 4,6, случилось возле Курил
22.03.2018 21:53

Представители сейсмостанции "Южно-Сахалинск" зафиксировали сеймособытие, которое произошло в Тихом океане возле Курил.

Специалисты сообщили, что эпицентр землетрясения, магнитуда которого 4,6, располагался в пределах 196 км на восток города Курильска (Итуруп, Южные Курилы).
В городе это сейсмическое событие было ощутимо силой до трех баллов. В домах раскачивались висящие предметы. Обратим внимание, что тревога цунами не объявлялась.Жертвы и разрушения отсутствуют. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить