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Инцидент в Дании: неизвестные напали на посольство Турции, которое здесь находится
22.03.2018 22:01

В Дании неспокойно: злоумышленники забросали здание посольства Турции бутылками с зажигательной смесью.

Сегодня утром в Дании произошел следующий инцидент: неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью посольство Турции, которое здесь находится, информирует общественность представители местной полиции.
Известно, что фасаду здания, которое находится в Копенгагене, был нанесен незначительный ущерб. 
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. 
Полиция занята расследованием этого инцидента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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