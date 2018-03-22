На Филиппинах в результате авиакатастрофы погибли десять человек. Семь человек в числе погибших в результате крушения шестиместного самолета Piper PA-23 Apache на Филиппинах.



Характер ЧП следующий: воздушное судно рухнуло на дом, который расположен в одном из жилых кварталов города Пларидел, провинция Булакан. Авиакатастрофа произошла сразу после вылета из местного аэропорта.

В результате этого инцидента погибли люди - пять человек. Они все находились на борту самолета. В числе погибших есть еще пятеро местных жителей.

В настоящий момент так и непонятно, что же стало причиной крушения.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир человек результате числе самолета погибших Теги: происшествия