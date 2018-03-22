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ЧП на Филиппинах: крушение потерпел легкомоторный самолет
22.03.2018 22:09

На Филиппинах в результате авиакатастрофы погибли десять человек.

Семь человек в числе погибших в результате крушения шестиместного самолета Piper PA-23 Apache на Филиппинах. 

Характер ЧП следующий: воздушное судно рухнуло на дом, который расположен в одном из жилых кварталов города Пларидел, провинция Булакан. Авиакатастрофа произошла сразу после вылета из местного аэропорта.
В результате этого инцидента погибли люди - пять человек. Они все находились на борту самолета. В числе погибших есть еще пятеро местных жителей.
В настоящий момент так и непонятно, что же стало причиной крушения. 


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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