Президент Турции Тайип Эрдоган на днях сделал заявление, что в том случае, если США захотят сотрудничать с ним по Сирии, тогда они обязаны вывести из сирийского Манбиджа курдские формирования.

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