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- Эрдоган выдвинул США ультиматум: вопрос касался сирийских курдов
|Эрдоган выдвинул США ультиматум: вопрос касался сирийских курдов
|22.03.2018 22:09
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Президент Турции Тайип Эрдоган на днях сделал заявление, что в том случае, если США захотят сотрудничать с ним по Сирии, тогда они обязаны вывести из сирийского Манбиджа курдские формирования.Эдроган обратил внимание общественности на тот момент, что турецкие солдаты уже взяли под контроль три четверти Африна.
Ранее Эрдоган часто говорил о том, что после захвата Африна он планирует ударить по Манбиджу. напомним, что здесь располагаются курдские «Силы народной самообороны».
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