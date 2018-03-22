В результате случившегося пострадал один человек. Речь идет о взрыве на заводе по утилизации боеприпасов. Он случился в городе Люббен, что расположен в федеральной земле Бранденбург, восток Германии.



В числе пострадавших один человек. Еще один числится пропавшим без вести. В результате взрыва проводилась эвакуация людей.

На место происшествия выехали пожарные и представители полиции. В воздухе кружил вертолет. Как минимум одно из зданий существенно повреждено. После взрыва был сильный пожар.

До сих пор неизвестно, что это были за боеприпасы на предприятии.

Территорию вокруг места ЧП оцепили. Из близлежащих зданий было принято решение эвакуировать людей.



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