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|ДТП в центре Москве: между собой столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавший
|22.03.2018 22:25
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В пресс-службе ГИБДД Москвы сделали следующее заявление: на Крымском валу столкнулись четыре автомобиля.В результате этого ДТП ранен 1 человек.
По причине столкновения автомобилей пришлось временно ограничить движение транспорта по дороге. В настоящий момент уточняются все обстоятельства происшествия.
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