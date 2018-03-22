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ДТП в центре Москве: между собой столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавший
22.03.2018 22:25

В пресс-службе ГИБДД Москвы сделали следующее заявление: на Крымском валу столкнулись четыре автомобиля.

В результате этого ДТП ранен 1 человек. 
По причине столкновения автомобилей пришлось временно ограничить движение транспорта по дороге. В настоящий момент уточняются все обстоятельства происшествия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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