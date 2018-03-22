Предварительные данные таковы, что случилась аварийная остановка канатки. После этого она начала двигаться с большой скоростью в обратном направлении. Восемь человек травмированы на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. это произошло по причине выхода из строя канатной дороги, информирует общественность министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.



Сергеенко считает, что "в амбулаторию Гудаури после инцидента были доставлены восемь пострадавших, один из них был выписан после оказания необходимой медицинской помощи". "Особого внимания требуют два случая - открытый перелом руки и травма головы у туриста с Украины, а также беременная женщина из Швеции - у нее боли в пояснице. Сейчас решается вопрос о том, необходимо ли их переводить из Гудаури в Тбилиси".

Министр обратил внимание общественности на состояние остальных пострадавших. Он сообщил, что оно вполне удовлетворительное. Однако эти люди до сих пор остаются в стационаре. За ними наблюдает медперсонал.

В ведомстве предоставили следующую информацию: - "из Тбилиси в Гудаури направлены несколько реанимобилей, которые в случае необходимости перевезут пострадавших в столицу".

В МВД республики сообщили о том, что согласно предварительны данным этот случай случился по причине "аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении". Некоторые из находившихся на сидениях туристы спрыгнули вниз. В результате у них травмы.

В ведомстве сообщили, что "сотрудники лыжной полиции МВД прибыли на место незамедлительно и вместе с представителями службы спасения оказали помощь пострадавшим и перевезли их в больницу".

По факту происшествия было принято решение начать расследование.

Курорт Гудаури расположен в Казбегском районе, Грузия. Он пользуется особой популярностью между любителей зимнего отдыха, а также тех, кто предпочитает экстремальные виды спорта. В основном, посетители – это представители разных стран.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир гудаури что после пострадавших это Теги: происшествия