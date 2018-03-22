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|Пресс-служба Минэнерго РФ: в Дагестане более 10 тыс. человек остались без газоснабжения
|22.03.2018 22:33
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Из-за аварии в Дагестане отсутствует газоснабжение. Что касается причины утечки газа – это разрыв сварочного шва.Случившееся прокомментировали в пресс-службе Минэнерго РФ, сообщив о том, что утечка случилась на газопроводе в городе Кизляр, север Дагестана. Всего без газоснабжения остались 11 тыс. человек.
В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: - "в 15:10 в Кизляре произошла утечка газа из стального распределительного газопровода. <…> Прекращено газоснабжение 11 тыс. абонентов".
Что касается причины утечки – это разрыв сварочного шва.
До сих пор продолжаются восстановительные работы.
Обратим внимание, что температура воздуха в Кизляре выше 13 градусов.
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