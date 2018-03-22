Погода, Новости, загрузка...
Пресс-служба Минэнерго РФ: в Дагестане более 10 тыс. человек остались без газоснабжения
22.03.2018 22:33

Из-за аварии в Дагестане отсутствует газоснабжение. Что касается причины утечки газа – это разрыв сварочного шва.

Случившееся прокомментировали в пресс-службе Минэнерго РФ, сообщив о том, что утечка случилась на газопроводе в городе Кизляр, север Дагестана. Всего без газоснабжения остались 11 тыс. человек. 

В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: - "в 15:10 в Кизляре произошла утечка газа из стального распределительного газопровода. <…> Прекращено газоснабжение 11 тыс. абонентов". 
Что касается причины утечки – это разрыв сварочного шва. 
До сих пор продолжаются восстановительные работы. 
Обратим внимание, что температура воздуха в Кизляре выше 13 градусов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить