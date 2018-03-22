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|Приблизительно 20 тыс человек планируют вывести из Восточной Гуты
|22.03.2018 22:41
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Генерал-майор Владимир Золотухин, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, проинформировал общественность о том, что через гуманитарный коридор 20 тыс человек имеют возможность покинуть район Восточной Гуты.Лишь за первый час работы коридора из Сакбы и Хамурии вышли 2,5 тыс человек.
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