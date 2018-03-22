Генерал-майор Владимир Золотухин, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, проинформировал общественность о том, что через гуманитарный коридор 20 тыс человек имеют возможность покинуть район Восточной Гуты.

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