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Приблизительно 20 тыс человек планируют вывести из Восточной Гуты
22.03.2018 22:41

Генерал-майор Владимир Золотухин, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, проинформировал общественность о том, что через гуманитарный коридор 20 тыс человек имеют возможность покинуть район Восточной Гуты.

Лишь за первый час работы коридора из Сакбы и Хамурии вышли 2,5 тыс человек.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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