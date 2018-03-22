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Происшествие в Ираке: разбился американский вертолет HH-60 Black Hawk
22.03.2018 22:41

Представители американских властей подтвердили информацию, которая касается крушения в Ираке военного вертолета. на его борту были военнослужащие. 

Этот вертолет не сбили. Воздушное судно перевозило семь солдат. 
Предварительные данные таковы, что в результате случившегося есть жертвы.На место крушения отправились спасательные команды. В настоящий момент ведется расследование инцидента. Эта информация принадлежит представителям Центрального командования ВС США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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