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Не менее 18 человек ранены в результате взрыва на пароме в Мексике
22.02.2018 00:34

Не менее 18 человек ранены в результате взрыва на пароме в Мексике

Не менее 18 человек ранены в результате взрыва на пароме в Мексике

        Число пострадавших в результате взрыва на пароме на популярном курорте Плайя-дель-Кармен в Мексике, достигло 18 человек, сообщает в среду телеканал CNN Испания.

      случай произошел около 13.00 среды по местному времени. Паром прибыл к месту швартовки за несколько минут до того, как раздался взрыв и начался пожар. После этого очевидцы услышали крики, и пассажиры начали в панике выбегать на причал.

      Раненые развезены по больницам. Как сообщает издание, на борту парома находились в том числе и туристы.

      Курорт Плайя-дель-Кармен расположен в центре туристической зоны Ривьера Майя на побережье Карибского моря в штате Кинтана-Роо.

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