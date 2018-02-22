Демпартия США предложила увеличить бюджет американских спецслужб для "защиты выборов от российского вмешательства"

Демократическая партия направила спикеру Палаты представителей Полу Райану и лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконнеллу письмо с просьбой увеличить финансирование ФБР и Министерства внутренней безопасности (МВБ) для противодействия "российскому вмешательству" на выборах 2018 года, сообщила в среду в Twitter руководитель демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

"Сегодня демократы направили письмо Полу Райану и Митчу Макконнеллу, призвав увеличить финансирование деятельности ФБР и МВБ для защиты выборов 2018 года от российского вмешательства", - написала Н.Пелоси.

Конгрессвумен приложила к "твиту" копию письма.

В нем демократы просят поддержать увеличение бюджета ФБР на 2018 финансовый год на $300 млн.

Эти средства, по их замыслу, должны "обеспечить сотрудников и ресурсы для борьбы с влиянием вражеских иностранных лиц, действующих в США, особенно российских агентов, действующих на платформах социальных сетей", говорится в письме.

В письме не указывается, какие средства на эти цели предлагается выделить для МВБ.

В США Россию часто обвиняли во вмешательство в президентские выборы 2016 года, в стране ведется несколько связанных с этим расследований.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут осенью 2018 года.