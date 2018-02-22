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Политические Сводки

Демпартия США предложила увеличить бюджет американских спецслужб для "защиты выборов от российского вмешательства"
22.02.2018 03:51

Демпартия США предложила увеличить бюджет американских спецслужб для "защиты выборов от российского вмешательства"

Демпартия США предложила увеличить бюджет американских спецслужб для "защиты выборов от российского вмешательства"

        Демократическая партия направила спикеру Палаты представителей Полу Райану и лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконнеллу письмо с просьбой увеличить финансирование ФБР и Министерства внутренней безопасности (МВБ) для противодействия "российскому вмешательству" на выборах 2018 года, сообщила в среду в Twitter руководитель демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

      "Сегодня демократы направили письмо Полу Райану и Митчу Макконнеллу, призвав увеличить финансирование деятельности ФБР и МВБ для защиты выборов 2018 года от российского вмешательства", - написала Н.Пелоси.

      Конгрессвумен приложила к "твиту" копию письма.

      В нем демократы просят поддержать увеличение бюджета ФБР на 2018 финансовый год на $300 млн.

      Эти средства, по их замыслу, должны "обеспечить сотрудников и ресурсы для борьбы с влиянием вражеских иностранных лиц, действующих в США, особенно российских агентов, действующих на платформах социальных сетей", говорится в письме.

      В письме не указывается, какие средства на эти цели предлагается выделить для МВБ.

      В США Россию часто обвиняли во вмешательство в президентские выборы 2016 года, в стране ведется несколько связанных с этим расследований.

      Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут осенью 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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