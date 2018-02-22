На Ровенщине на взятке задержан заместитель начальника штаба одной из воинских частей Нацгвардии Украины

В Ровенской области на вымогательстве и взятке в размере 8,5 тыс. грн задержан заместитель начальника штаба одной из частей Нацгвардии Украины, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

"19 февраля 2018 военной прокуратурой Ровенского гарнизона вместе со следователями следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области (…) в рамках контроля за совершением преступления, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника штаба по комплектованию 3 стрелкового батальона одной из воинских частей Нацгвардии Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

В информации уточняется, что средства в размере 8,5 тыс. грн предназначались "для решения вопроса" по призыву кандидата на военную службу по контракту к указанному военному формированию.

Капитан Нацгвардии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решаются вопросы сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.