В Киеве в связи с матчем между "Динамо" и "АЕК" будут перекрыты 3 станции метро

В столице в связи с проведением футбольного матча "Динамо" (Киев) и "АЕК" (Афины, Греция) в четверг вечером ограничат вход и выход на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"22 февраля в работу некоторых станций метро будут внесены изменения в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "АЕК" (Афины, Греция) на Olympic NSC", – сказано в сообщении на сайте мэрии в среду со ссылкой КП "Киевский метрополитен".

В информации уточняется, что с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход.

"В это время поезда будут курсировать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча вероятно ограничение для пассажиров на вход на этих станциях", добавили в КГГА.

Кроме того, в "Киевском метрополитене" отметили, что такие действия позволят избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.