Из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались более 400 жилых домов в центре Харькова

В четверг утром в Харькове в районе Шатиловки на тепловой магистрали произошла авария, из-за которой без тепла и горячей воды остались жилые дома, детские сады, школы и медицинские учреждения.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети", порыв произошел на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5. "На данный момент на месте аварии работают несколько бригад. Сейчас коммунальщики откачивают воду, после чего будет произведено вскрытие трассы и ликвидация дефекта. Как отметили на предприятии, согласно нормам, после вскрытия тепломагистрали на устранение неполадки потребуется от 8 до 12 часов", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" информированный источник, воду до сих пор откачать не удалось. "Хорошо, если к шести вечера ее смогут откачать, следовательно когда будет возобновлена подача тепла и горячей воды, пока сказать сложно", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы горсовета, на данный момент тепло и горячая вода в Киевском районе отопление отсутствует в 266 жилых домах, 5 школах, 4 детсадах и 16 медицинских учреждениях; без горячей воды остаются 41 жилой дом, 3 детсада и 3 больницы. В Шевченковском районе без теплоснабжения - 89 жилых домов, детсад, школа и 3 лечебных учреждения; без горячей воды - 43 дома, школа, детсад и 3 медучреждения.

По состоянию на 16:20 в Харькове 5 градусов мороза, ночью, по прогнозам синоптиков, температура опустится ниже 10 градусов.