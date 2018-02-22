АМКУ предлагает Кабмину разработать Стратегию развития рынка выпуска и проведения лотерей

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил отчет по итогам исследования лотерейного рынка, в котором признал дискриминационным проект лицензионных условий проведения и выпуска лотерей, и направил свои предложения в Кабинет министров.

"Сегодня на заседании АМКУ единогласно был одобрен отчет комитета", - написала государственный уполномоченный ведомства Агия Загребельская на своей странице в соцсети Facebook, уточнив, что в ближайшие дни полный текст отчета будет обнародован на сайте комитета.

Среди предложений, в частности, значится разработка Стратегии развития рынка выпуска и проведения лотерей, которая должна предусмотреть, в частности, детенизацию рынка лотерей и других азартных игр, которые маскируются под них, подчеркнула она.

Ранее АМКУ отмечал, что предлагаемые Министерством финансов лицензионные условия предусматривают допуск на рынок действительно лишь одного игрока – "Украинская национальная лотерея" (УНЛ). В числе дискриминационных требований комитет указал на условие 10-летнего опыта работы на лотерейном рынке и предоставление преференций госбанкам.

Как отметила А.Загребельская, АМКУ предлагает правительству установить четкие недискриминационные требования к участникам рынка с прозрачной процедурой их отбора, внедрить эффективную систему учета на рынке выпуска и проведения лотерей и урегулировать оборот товаров на смежных рынках отдельных видов лотерей.

"Должна быть внедрена система сертификации лотерейного оборудования и лицензирования программного обеспечения для проведения лотерей. Это позволит различать лотерейное оборудование и оборудованием, которое используется для других видов азартных игр", - отметила А.Загребельская.

АМКУ также предлагает внедрить эффективные барьеры доступа потребителей на этот рынок, в частности, установить требования к месту размещения объектов для проведения лотерей, частоты и объема их использования.

На лотерейном рынке Украины в настоящее время работают три оператора – "М.С.Л", "Украинская национальная лотерея" и "Патриот". При этом персональные экономические санкции за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе затронули двух из трех операторов – ООО "М.С.Л" и ЧАО "Патриот".

По данным Минфина, которые приводит Минэкономразвития, за 2017 год один из двух указанных подсанкционных операторов собрал более 307 млн грн ставок, заплатив 13 млн грн налогов, второй – 0,4 млн грн ставок без уплаты налогов.

По итогам расширенного совещания 16 февраля первый вице-премьер поручил Министерству финансов и Министерству юстиции до 20 февраля отработать проект лицензионных условий проведения лотерейной деятельности, а до 23 февраля согласовать его с Государственной регуляторной службой и АМКУ.

На скорейшем принятии лицензионных условий настаивал также министр финансов Александр Данилюк.

Ранее Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд. Бюджет на 2018 год предусматривает поступление 1,9 млрд грн за счет реализации лотерейных лицензий.

Бенефициаром УНЛ, согласно данным в госреестре, через Hong Kong Rui Bo Investment Limited является проживающий в Макао гражданин Великобритании Майкл Джон Фогго. Ему также принадлежит крупная украинская компания ООО "Софтлайн Груп Украина", которую СНБО в мае 2017 года также включил в санкционный список.

УНЛ в 2016 году увеличила чистый убыток в 3,5 раза – до 55,46 млн грн, а ее выручка выросла на 61,8% – до 409,38 млн грн.