Студенты могут выезжать на год-два за границу, но важно, чтобы они возвращались домой - Порошенко

Украина будет создавать все условия для творчества молодых ученых, чтобы они не уезжали за границу, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы все будем делать для того, чтобы молодым ученым, если они имеют талант, если они имеют желание заниматься наукой, создать для этого максимальные условия. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину", - заявил П.Порошенко в ходе встречи с одаренной молодежью в четверг в Киеве.

По словам президента, в рамках свободного образования украинские студенты на год-два могут выезжать за границу. "Главное, чтобы они гарантировано возвращались домой", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в 2015 году Украина стала ассоциированным членом рамочной программы Европейского Союза по исследованию и инновациям "Горизонт 2020". По словам П.Порошенко, украинские учреждения и организации с каждым годом берут в этой программе более активное с каждым годом участие.

Президент отметил, что по итогу 446 конкурсов для 117 украинских организаций участников программы "Горизонт 2020" уже было предусмотрено финансирование в сумме более 17 млн евро.

П.Порошенко заверил присутствующих в безусловной поддержке прогрессивных подходов к формированию системы поддержки молодой науки.