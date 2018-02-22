Польские производители яиц обеспокоены входом "Авангарда" на рынок ЕС

Польские производители яиц считают, что выход на европейский рынок агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя яиц в Украине, приведет к росту конкуренции и "серьезным последствиям" для польских экспортеров этой продукции.

"Решение Европейской комиссии будет иметь очень серьезные последствия для польских производителей яиц. Следует ожидать расширения экспортной конкуренции и значительного ухудшения рентабельности экспорта яиц из Польши", - говорится в сообщении польской Национальной палаты производителей мяса птицы и кормов (KIPDiP).

Они указали, что "Авангард" уже давно планировал выйти на европейский рынок, стремясь снизить зависимость от продаж на рынках стран региона Ближнего Востока и Северной Африки в качестве основного экспортного рынка.

По информации KIPDiP, в последние годы продажи компании в странах региона ухудшились из-за неблагоприятной геополитической ситуации.

В польской палате производителей указали, что первый завод, который получил право экспорта в ЕС украинских яиц, была птицефабрика "Ясенсвит" агропромышленной группы компаний "Овостар Юнион". Данное дозволение действует с 12 сентября 2017 года, а в октябре этого же года украинская компания начала поставлять яйца в ЕС.

Польская палата отмечает, что доля импорта яиц и продуктов переработки из Украины в ЕС систематически увеличивается: в 2014 году она составляла 4%, а в 2016 году - 50%.

Как сообщалось, 19 февраля 2018 года входящая в состав агрохолдинга "Авангард" агрофирма "Авис" (Хмельницкая обл.) которая занимается производством яиц и яичных продуктов, получила дозволение на экспорт яиц класса "А" в ЕС.

Производственный потенциал этой птицефабрики составляет 5,2 млн голов единовременного содержания кур-несушек с годовой производственной мощностью 1,62 млрд. яиц.

Соответствующее дозволение должно вступить в силу 28 февраля 2018 года.

"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.

Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.