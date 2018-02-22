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Польские производители яиц обеспокоены входом "Авангарда" на рынок ЕС
22.02.2018 18:09

Польские производители яиц обеспокоены входом "Авангарда" на рынок ЕС

Польские производители яиц обеспокоены входом "Авангарда" на рынок ЕС

Польские производители яиц считают, что выход на европейский рынок агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя яиц в Украине, приведет к росту конкуренции и "серьезным последствиям" для польских экспортеров этой продукции.

"Решение Европейской комиссии будет иметь очень серьезные последствия для польских производителей яиц. Следует ожидать расширения экспортной конкуренции и значительного ухудшения рентабельности экспорта яиц из Польши", - говорится в сообщении польской Национальной палаты производителей мяса птицы и кормов (KIPDiP).

Они указали, что "Авангард" уже давно планировал выйти на европейский рынок, стремясь снизить зависимость от продаж на рынках стран региона Ближнего Востока и Северной Африки в качестве основного экспортного рынка.

По информации KIPDiP, в последние годы продажи компании в странах региона ухудшились из-за неблагоприятной геополитической ситуации.

В польской палате производителей указали, что первый завод, который получил право экспорта в ЕС украинских яиц, была птицефабрика "Ясенсвит" агропромышленной группы компаний "Овостар Юнион". Данное дозволение действует с 12 сентября 2017 года, а в октябре этого же года украинская компания начала поставлять яйца в ЕС.

Польская палата отмечает, что доля импорта яиц и продуктов переработки из Украины в ЕС систематически увеличивается: в 2014 году она составляла 4%, а в 2016 году - 50%.

Как сообщалось, 19 февраля 2018 года входящая в состав агрохолдинга "Авангард" агрофирма "Авис" (Хмельницкая обл.) которая занимается производством яиц и яичных продуктов, получила дозволение на экспорт яиц класса "А" в ЕС.

Производственный потенциал этой птицефабрики составляет 5,2 млн голов единовременного содержания кур-несушек с годовой производственной мощностью 1,62 млрд. яиц.

Соответствующее дозволение должно вступить в силу 28 февраля 2018 года.

"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.

Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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