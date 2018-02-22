МАУ в течение 5 лет откроет ряд новых направлений

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в течение ближайших пяти лет намерена открыть ряд новых направлений.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета компании Арон Майберг на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Так, в 2018 году компания намерена открыть рейсы из Киева в Винницу, Копенгаген, Каир, Дели, Торонто, Санья; в 2019-м - в Николаев, Гамбург, Лиссабон, Неаполь, Осло, Гомель, Ашхабад, Ташкент, Измир, Шанхай; в 2020-м - в Ужгород, Дублин, Манчестер, Болонью, Гданьск, Бишкек, Кувейт, Майями, Гуанчжоу; в 2021-м - в Загреб, Варну, Таллинн, Сеул; в 2022-м – в Белград, Братиславу, Бейрут, Шираз, Аддис-Абебу, Чикаго.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 80 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входит 43 авиалайнера различных модификаций, включая 27 среднемагистральных Boeing-737 NG. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.