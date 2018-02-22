Прокуратура расследует махинации с документами со стороны сотрудников архитектурно-строительной инспекции Киева

Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве, а также подделку и использование поддельных документов, что привело к неуплате паевого участия и ущербу киевской громаде.

"Установлено, что в 2014 году ООО "Укропткульттовары" подало в департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве ряд деклараций о готовности к эксплуатации объектов "Реконструкция помещений офисно-складских зданий с устройством многофункционального социально-общественного комплекса по адресу: переулок Ахтырский, 7 в Киеве", - написал об этом деле спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на странице в Фейсбуке.

При этом договор о паевом участии в развитии инфраструктуры населенного пункта застройщиком до сих пор не заключен.

С учетом сведений, указанных в декларациях о готовности объектов к эксплуатации, департамент экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации осуществил расчет размеров паевого взноса, который должен составлять в целом 5,408 млн грн.

В то же время, должностные лица Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве не проверили достоверность данных, приведенных в декларациях о готовности объектов к эксплуатации, вследствие чего причинены значительные убытки территориальной громаде Киева, что выразилось в неуплате паевого участия, указал А.Лысенко.

22 февраля следователи Генпрокуратуры вместе с сотрудниками Нацполиции проводят осмотр в вышеупомянутых помещениях для сбора доказательств в уголовном производстве.